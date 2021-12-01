Астрологічний прогноз на 1 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Порада дня: вирішуючи будь-які життєві питання, необхідно звертатися за допомогою до інтуїції: від неї сьогодні буде набагато більше користі, ніж від розуму. Займатися варто лише серйозними справами, рутину краще залишити на потім — вона тільки забере час та сили, а користі не принесе.

Символ дня: маяк.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 9.

Колір дня: волошковий, сапфіровий.

Камені дня: смарагд, селеніт.

За якусь частину тіла відповідає: гомілки, стопи.

Хвороби дня: особливо дбайливо сьогодні необхідно поставитися до ніг – бажано відмовитися від посиленого фізичного навантаження, підняття тяжкості та ходіння у незручному взутті – насамперед на високих підборах.

Афоризм дня: "Є лише два кроки: один — вперед, інший — назад" (Станіслав Єжи Лец).

Геометричні фігури дня: трикутник.

Шлюб та відносини дня: день сприятливийдля укладання шлюбу – він виявиться довгим та щасливим.

Містика дня: можна проводити магічні ритуали, які використовують силу води.

Табу дня: важливо уникати переохолодження та холодної води.

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