Астрологічний прогноз на 1 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань, особливо – у професійній сфері, виняток – оперування великими грошовими сумами. Від ухвалення важливих рішень краще відмовитись – вони навряд чи будуть правильними, занадто великий ризик помилки.

Символ дня: багаття.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: гранатит, уваровіт, агат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: велика можливість підхопити вірус, тому необхідно обминати місця великого скупчення людей.

Харчування дня: сприятливий для схуднення. Лікувальне голодування — зрозуміло, призначене лікарем — не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони несуть у собі підказку щодо того, як вирішити складну життєву ситуацію.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Афоризм дня: "Не вколовшись колючками, троянди не зірвеш" (Фірдоусі).

Ангел-охоронець дня: Федолам – опікується тим, хто займається творчістю, юриспруденцією (особливо адвокатурою) та політикою.

Магія та містика дня: можна читати змови, мета яких – примирення із сусідами.

Табу дня: не можна ігнорувати внутрішній голос – сьогодні він даватиме по-справжньому цінні поради.

Читайте також: