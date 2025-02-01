Астрологічний прогноз на 1 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: ризикувати, починаючи нову справу, можна, але тільки в тому випадку, якщо всі можливі наслідки такого вчинку ретельно продумані та прораховані.

Символ дня: Яблуко.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: зелений

Щасливе каміння дня: сардонікс, амазоніт, агат.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть перейти в хронічну стадію, тому в їхньому лікуванні не можна допускати безтурботності.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися помірності: не можна переїдати, але голодувати і постити теж не рекомендується.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани та амулети.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі є віщими – вони передбачають події, які здійсняться лише за кілька років.

Табу дня: не можна шкодити рослинам, навіть якщо йдеться про домашні квіти.

Цитата дня: «Інформація та знання: дві валюти, які ніколи не виходили з моди»(Ніл Гейман).

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