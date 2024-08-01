Астрологічний прогноз на 1 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день,коли великий ризик поринути у депресію – уникнути цього вдасться тим, хто зможе протягом дня підтримувати себе у гарному настрої.

Символ дня: Тряса.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: хризопраз, жадеїт, жовтий нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити небезпеку, тому зволікати з їх лікуванням не можна. Не рекомендується піднімати тяжкості та давати фізичне навантаження ногам.

Харчування дня: харчуватися помірно, замінивши м'ясо на рибу – бажано з підвищеним вмістом Омега-3 – і рослинною їжею.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати на зимове зберігання коренеплоди та сушити яблука та абрикоси, в'ялити сливи та помідори.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають промовистими, але можуть попереджати про небезпеку – не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна ризикувати та вчиняти необдумані дії.

Цитата дня: «Поспішність затримує»(Курцій Руф).

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