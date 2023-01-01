Астрологічний прогноз на 1 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на статус вихідного, день сприятливий для будь-яких починань, ухвалення важливих рішень і спілкування на всіх рівнях.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: лимонний, лаймовий, м'ятний.

Щасливі камені дня: бірюза, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко, легко й без наслідків, а у тих, хто хворіє давно, передбачається покращення.

Харчування дня: можна не обмежувати себе в їжі, застілля не зашкодить здоров'ю.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Афоризм дня: "Необхідність займатися "дорослими" справами не означає повної відмови від своїх дітей" (Джейн Фонда).

Ангел-охоронець дня: Масабель – той, хто попросить його про допомогу, зможе виплутатися з будь-якої, навіть найскладнішої, життєвої ситуації.

Магія та містика дня: можна читати замовляння, спрямовані на залучення удачі в ділових і фінансових питаннях.

Сни дня: сни нинішньої ночі легкі та яскраві, вони мають приємний післясмак, але віщими не є.

Табу дня: не рекомендується вирушати в поїздки.

Читайте також: