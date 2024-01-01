Астрологічний прогноз на 1 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для старту будь-яких нових справ – від невеликих до глобальних: можна, як і належить першого дня нового року, починати життя з чистого аркуша.

Символ дня: орел, що ширяє.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: волошковий, сапфіровий, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: гірський кришталь, червона яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: протипоказані серйозні фізичні навантаження – особливо на хребет, це може мати серйозні наслідки. Також не можна допускати самолікування — від нього буде більше шкоди, ніж користі.

Харчування дня: день краще присвятити посту й голодуванню, але з урахуванням свята можна дозволити собі деякі надмірності, щоправда, в помірній кількості.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди та ритуали з використанням чарівних властивостей мінералів і напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі містять інформацію про майбутнє, сьогодення і минуле, показуючи події нинішнього дня у взаємозв'язку з тими, що були, і з тими, що ще лише доведеться пережити.

Табу дня: потрібно остерігатися великої висоти.

Цитата дня: "Не слухай нікого, хто скаже, начебто ти чогось не можеш. Люди, які чогось не можуть, запевнятимуть, що й тобі нічого не вдасться. Поставив мету – досягни! І крапка" (Габріеле Муччіно).

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