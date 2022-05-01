Астрологічний прогноз на 1 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, сприятливий для планування майбутнього – як найближчого, так і далекосяжного. Головне – не втаємничувати у свої задуми інших людей, особливо якщо вони є вашими колегами і прагнуть тих самих професійних цілей – велика ймовірність того, що вони використають ці знання з корисливою метою.

Символ дня: риба з відкритою пащею.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день, несприятливий для активних дій, лише для планування своїх дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: коричневий, шоколадний.

Щасливе каміння дня: агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, не будуть тривалими, головне, відразу ж розпочати їх лікування. Особливої уваги потребуватимуть зуби – не треба терпіти біль, слід негайно звернутися до лікаря.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі, хоч би якими моторошними вони не були, не збуваються, тому не варто через них переживати.

Афоризм дня: «Добро – не наука, воно – дія» (Ромен Роллан).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що захищають і позбавляють пороблення і пристріту.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію – це може призвести до серйозних наслідків.

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