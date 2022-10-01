Астрологічний прогноз на 1 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію не найважливіших – проміжних – справ, серйозні проєкти краще перенести на інший час.
Символ дня: хмари.
Стихія дня: Метал.
Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.
Щасливе число дня: 6.
Щасливі кольори дня: волошковий, сапфіровий.
Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.
За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.
Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, швидко минуть, проте потрібно не зволікати і розпочати їхнє лікування. Візит до стоматолога необхідно перенести на інший час.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими. Якщо вони обіцяють вам приємні життєві зміни, не варто нікому про них розповідати – можна наврочити.
Стрижка дня: стригти волосся небажано: якщо вірити в народні прикмети, це може негативно вплинути на здоров'я.
Афоризм дня: "Я вирішив бути щасливим, тому що це корисно для здоров'я" (Вольтер).
Геометрична фігура дня: овал.
Ангел-охоронець дня: Елар – допомагає руйнувати будь-які перешкоди, що постають на шляху до мети.
Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії, але привороти можна робити лише в тому разі, якщо йдеться про два закохані серця – насильство тут неприпустиме.
Табу дня: не можна нікому нічого давати – особливо речі, які несуть у собі частину енергетики людини.
Читайте також:
- Зодіакальний гороскоп на жовтень 2022 року для всіх 12 знаків
- Транзит Білого Місяця знаком Риби: що з нами станеться від 12 вересня до 13 квітня
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на жовтень 2022 року