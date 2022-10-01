Астрологічний прогноз на 1 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію не найважливіших – проміжних – справ, серйозні проєкти краще перенести на інший час.

Символ дня: хмари.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, швидко минуть, проте потрібно не зволікати і розпочати їхнє лікування. Візит до стоматолога необхідно перенести на інший час.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими. Якщо вони обіцяють вам приємні життєві зміни, не варто нікому про них розповідати – можна наврочити.

Стрижка дня: стригти волосся небажано: якщо вірити в народні прикмети, це може негативно вплинути на здоров'я.

Афоризм дня: "Я вирішив бути щасливим, тому що це корисно для здоров'я" (Вольтер).

Геометрична фігура дня: овал.

Ангел-охоронець дня: Елар – допомагає руйнувати будь-які перешкоди, що постають на шляху до мети.

Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії, але привороти можна робити лише в тому разі, якщо йдеться про два закохані серця – насильство тут неприпустиме.

Табу дня: не можна нікому нічого давати – особливо речі, які несуть у собі частину енергетики людини.

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