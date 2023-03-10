Астрологічний прогноз на 10 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: бажано відмовитися від будь-яких справ, навіть найдрібніші та незначніші не увінчаються успіхом – навпаки, принесуть прямо протилежний результат. Ухвалені рішення виявляться помилковими, фінансові операції обернуться збитками, а спілкування призведе до конфліктів.

Символ дня: павутиння.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: аквамарин, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: червоний онікс, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: кишечник, апендикс.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тривають довго, тому за появи перших симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря. Стреси можуть призвести до загострення хронічних недуг, тому бажано їх уникати.

Харчування дня: велика ймовірність харчового отруєння, тому важливо стежити за якістю та свіжістю продуктів. Бажано відмовитися від хліба та молока – ці продукти можуть негативно вплинути на стан кишківника.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна щеплювати та обрізати дерева.

Магія та містика дня: результативними виявляться обряди та ритуали, що використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають кошмарами, що залишають тяжке враження, але це не більше ніж вплив місячних енергій, тому не варто сприймати їх близько до серця.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними та неадекватними людьми.

Афоризм дня: "Мистецтво має бути засобом виховання, але його мета – задоволення" (Бертольд Брехт).

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