Астрологічний прогноз на 10 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано розпочинати нові справи, а ось планувати їх не лише можна, а й потрібно.

Символ дня: жертовник Гекати.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: кварц, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: голова, мозок.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань і проблем зі шлунково-кишковим трактом, тому важливо уникати місць масового скупчення людей.

Харчування дня: бажано дотримуватися дієти та виключити з раціону гострі страви.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: не варто нічого сіяти й садити – насіння навряд чи дасть гарні паростки, а розсада зів'яне.

Магія і містика дня: можна знімати пороблення, створювати талісмани та обереги.

Сни дня: не варто нікому розповідати про сни з негативним сюжетом, інакше вони можуть стати реальністю.

Табу дня: необхідно категорично відмовитися від недобрих думок і задумів.

Цитата дня: "Навіщо забивати собі голову тим, чого вже не повернеш, – потрібно думати про те, що ще можна змінити" (Марґарет Мітчелл).

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