Астрологічний прогноз на 10 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано займатися важливими справами у всіх сферах діяльності, краще підтягнути «хвости», що існують у них.

Символ дня: Світильник.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, бірюзовий.

Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, загрожують ускладненнями, тому лікувати їх необхідно негайно.

Харчування дня: у харчуванні важлива помірність – недоїдання та переїдання однаково неприпустимі.

Стрижка дня: один із найкращих день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна працювати з ґрунтом, насичуючи його киснем: розпушувати, копати, прополювати.

Магія та містика дня: можна читати змови та проводити ритуали на залучення удачі у коханні, дружбі та бізнесі.

Сни дня: сни цьогорічними речами не є, але несуть важливу для людини інформацію у вигляді символів, які потрібно розшифрувати.

Табу дня: будь-яке зло – навіть на рівні думок – повернеться бумерангом, тож не варто ризикувати.

Цитата дня: «Не кожна зміна веде до покращення, але щоб покращити щось, треба це змінити»(Георг Ліхтенберг).

Читайте також: