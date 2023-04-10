Астрологічний прогноз на 10 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли людині до снаги будь-яка – навіть найскладніша – справа, вона може подолати всі перешкоди, які можуть виникнути у неї на шляху.

Символ дня: Душа-психея.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: не можна напружувати зір – небажано довго працювати за комп'ютером та читати за поганого освітлення.

Харчування дня: день сприятливий для початку будь-якої дієти та голодування.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Дачні роботи дня: не можна допускати пошкодження рослин.

Магія та містика дня: можна здійснювати магічні обряди, що використовують напівдорогоцінне каміння та мінерали.

Сни дня: сни цієї ночі дають підказку щодо того, які події минулого впливають на сьогодення та особливо майбутнє.

Табу дня: важливо побоюватися висоти – не підходити до вікон на верхніх поверхах і тим більше не підніматися на дахи.

Цитата дня: "Ти не можеш змінити силу вітру, але можеш підняти вітрила, щоб досягти мети" (Оскар Вайльд).

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