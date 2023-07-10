Астрологічний прогноз на 10 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час також сприятливий для будь-якої наукової, інтелектуальної та літературної діяльності – ті, хто нею займається, відчують потужний приплив натхнення, особливо це торкнеться поетів.

Символ дня: манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний, кумачевий.

Щасливі камені дня: синій агат, синій сапфір, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: хребет, криж, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася цього дня, буде важкою і тривалою, тому необхідно берегтися, а за перших симптомів одразу ж звернутися до лікаря і чітко дотримуватися його приписів.

Харчування дня: відмовлятися від їжі небажано — без навантаження шлунок може почати "їсти" себе зсередини, але й переїдати категорично не рекомендується — раціон має бути легким і водночас поживним. Також необхідно відмовитися від шкідливих продуктів – жирного, смаженого та копченого.

Стрижка дня: стригтися можна лише у разі нагальної потреби.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких робіт у саду.

Магія та містика дня: можна вивчати книжки духовного та езотеричного змісту.

Сни дня: сни цієї ночі пророкують зміни, які мають незабаром відбутися в житті людини – про них, як правило, свідчать такі символи, що приснилися, як книжка або ключ.

Табу дня: сьогодні – втім, як і завжди – не можна використовувати на зло чужі таємниці.

Цитата дня: "Якщо досягти успіху складно, потрібно докласти більше зусиль" (П'єр Карон де Бомарше).

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