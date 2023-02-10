Астрологічний прогноз на 10 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати серйозні справи, ухвалювати важливі рішення, розвивати бізнес та вирішувати фінансові питання. Спілкування принесе позитивні емоції.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий, баклажанний, сапфіровий, бузковий, аметистий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не є небезпечними і швидко минають, особливо якщо ні хвилини не зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: бажано відмовитися від важкої – жирної та смаженої – їжі. Морква, буряк, гранат та журавлина допоможуть очистити кров.

Стрижка дня: один із найкращих у всьому місячному календарі днів для стрижки.

Магія та містика дня: рекомендується проводити обряди, спрямовані на очищення будинку від негативу – для цього потрібно використовувати магічну силу вогню та води.

Сни дня: що б не наснилося цієї ночі, це не матиме значення – сновидіння цієї місячної доби не мають жодного сенсу.

Табу дня: необхідно відмовитися від алкоголю та заборонених препаратів.

Афоризм дня: "Чим би ви не займалися в житті, робіть це всім серцем" (Конфуцій).

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