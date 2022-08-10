Астрологічний прогноз на 10 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких – навіть найскладніших і найтрудомісткіших – починань. Можна приймати важливі рішення, укладати угоди, підписувати договори та проводити переговори – як ділового, і особистого характеру.

Символ дня: труба, що пробуджує та кличе до дій.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: енергетика дня слабка, тому займатися потрібно лише найважливішими справами.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: білий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають легко, швидко та без наслідків у вигляді ускладнень. Недуги, пов'язані з кишечником, можна лікувати лише дієтою – від лікарських препаратів краще відмовитись.

Сни дня: сни нинішньої ночі не більше ніж набір символів, що не несе хоч скількись важливої інформації.

Афоризм дня: "Наполегливість пом'якшує долю" (Гюстав Флобер).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Гусфар – дарує здатність до ясновидіння та вміння передбачати долю.

Магія та містика дня: потрібно довіряти своїй інтуїції – вона попередить про можливі події.

Табу: заборонено використовувати сильні аромати.

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