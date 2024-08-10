Астрологічний прогноз на 10 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: слова набувають особливої сили, тому ними краще не кидатися: треба пам'ятати про те, що слово – срібло, а мовчання – золото.

Символ дня: Еолова арфа.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: бузковий

Щасливе каміння дня: геліотроп, сапфір, бірюза.

За якусь частину тіла відповідає: легкі.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, виліковуються легко і швидко, проте запускати їх не варто.

Харчування дня: зірки вважають, що цього дня потрібно відмовитися від курячого м'яса, яєць та продуктів, які їх містять – наприклад, майонезу.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливу та підживлення.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, які приваблюють фінанси та матеріальний добробут.

Сни дня: сни нинішньої ночі частобувають віщими.

Табу дня: брехня під категоричною забороною.

Цитата дня: «Малавірна людина вірить лише у те, що бачить. Людина віри бачить те, у що вірить»(Віктор Гюго).

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