Астрологічний прогноз на 10 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: починати важливі справи не тільки можна, а й потрібно – зазвичай вони виявляються вдалими. Рішення, які ухвалюються йього дня, якою б життєвою сферою вони не стосувалися, повинні бути не схожі на попередні – успіх принесуть лише креативні та неординарні.

Символ дня: День Сонця.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: органи чуття, особливо очі.

Хвороби дня: необхідно стежити за зором та артеріальним тиском – менше працювати за комп'ютером та читати, більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса і злаків, до того ж це стосується не тільки випічки, а й каш — навіть тих, що традиційно вважаються корисними.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, омолодить та додасть чарівності.

Магія та містика дня: день сприятливий для жіночої магії – приворотів, відворотів та захисту будинку від негативної енергетики.

Сни дня: астрологи вважають, що сни цієї ночі не варто сприймати серйозно.

Табу дня: категорично не дозволяється нічого ламати та руйнувати.

Цитата дня: "Щастя – найчудовіша річ на світі, і для тих, хто вміє бути щасливим, воно може бути таким же глибоким, як смуток" (Ернест Гемінгвей).

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