Астрологічний прогноз на 10 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси надіти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: успіх буде супроводжувати тих, хто не ледарює і активно діє. Можна складати довгострокові плани і ставати до їх реалізації. Складно буде знайти спільну мову з начальством і колегами, тому рішення важливих професійних питань краще відкласти на потім. Вам можуть повернути борг, на який ви давно махнули рукою.
Символ дня: Єдиноріг, Кабан, що риє землю.
Стихія дня: Земля.
Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.
Число дня: 5.
Колір дня: блакитний.
Камені дня: рожевий халцедон, мармур, бірюза.
За яку частину тіла відповідає: стравохід.
Хвороби дня: особливу увагу потрібно приділити харчуванню — самопочуття буде залежати від нього безпосередньо, так що не варто переїдати, а також краще відмовитися від продуктів, пов'язаних із заворушеннями, — бочкових огірків і помідорів, квашеної капусти і квасу.
Слова дня: перетворення, трансформація.
Геометрична фігура дня: квадрат.
Шлюб і взаємини дня: гарний час для побачень і освідчень у коханні.
Містика дня: можна проводити ритуали і читати змови на залучення кохання і талан у справах.
Табу дня: будь-який висловлений в бік іншої людини негатив тут же обернеться бумерангом.
Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються унікальні люди — сильні як тілом, як і духом, проте їм важливо навчитися стримувати свої емоції, в іншому разі вони весь час будуть потрапляти в незручне становище.
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