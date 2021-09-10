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Астрологічний прогноз на 10 вересня

Астрологічний прогноз на 10 вересня

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Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси надіти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: успіх буде супроводжувати тих, хто не ледарює і активно діє. Можна складати довгострокові плани і ставати до їх реалізації. Складно буде знайти спільну мову з начальством і колегами, тому рішення важливих професійних питань краще відкласти на потім. Вам можуть повернути борг, на який ви давно махнули рукою.

Символ дня: Єдиноріг, Кабан, що риє землю.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 5.

Колір дня: блакитний.

Камені дня: рожевий халцедон, мармур, бірюза.  

За яку частину тіла відповідає: стравохід.  

Хвороби дня: особливу увагу потрібно приділити харчуванню — самопочуття буде залежати від нього безпосередньо, так що не варто переїдати, а також краще відмовитися від продуктів, пов'язаних із заворушеннями, — бочкових огірків і помідорів, квашеної капусти і квасу.

Слова дня: перетворення, трансформація.  

Геометрична фігура дня: квадрат.  

Шлюб і взаємини дня: гарний час для побачень і освідчень у коханні.

Містика дня: можна проводити ритуали і читати змови на залучення кохання і талан у справах.

Табу дня: будь-який висловлений в бік іншої людини негатив тут же обернеться бумерангом.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються унікальні люди — сильні як тілом, як і духом, проте їм важливо навчитися стримувати свої емоції, в іншому разі вони весь час будуть потрапляти в незручне становище.

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