Астрологічний прогноз на 10 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: велика ймовірність нападів лінощів та апатії, протистояти яким можна лише зайнявшись чимось справді цікавим – творчістю чи хобі.

Символ дня: судини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, м'ятний, малахітовий.

Щасливі камені дня: тигрове, котяче та соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: необхідно берегти вуха: одягати теплі головні убори, уникати переохолодження та протягів, відмовитися від пірсингу.

Харчування дня: можна постувати, голодувати та сідати на дієту – все це принесе безперечну користь організму. Якщо серйозні обмеження у плани не входять, необхідно хоча б відмовитися від вживання грубої їжі, яка може травмувати шлунок та кишечник.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Дачні роботи дня: ідеальний час для садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: рекомендується медитувати та ворожити на картах Таро.

Сни дня: ймовірність того, що сни цього дня збудуться – п'ятдесят на п'ятдесят.

Табу дня: не варто втручатися у чуже особисте життя.

Цитата дня: «Все, що робиш, треба робити добре, навіть якщо чиниш безумство» (Оноре де Бальзак).

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