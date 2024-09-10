Астрологічний прогноз на 10 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день активних і рішучих дій у всіх життєвих сферах – від професійної до особистої.

Символ дня: птах Фенікс.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: гранатит, уваровіт, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: висока ймовірність хвороб, пов'язаних із серцево-судинною системою та шлунково-кишковим трактом, також можливо підхопити небезпечний вірус.

Харчування дня: день сприятливий для лікувального голодування.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: від робіт на землі краще відмовитися.

Магія і містика дня: якщо ворожити, можна отримати відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі зможуть повернути людину в минуле, з подій якого він свого часу не зробив важливих висновків – схоже, настав час для переоцінки всього, що тоді сталося.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя – треба рухатися.

Цитата дня: "Шляхом зла не доходять до добра" (Вільям Шекспір).

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