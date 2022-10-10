Астрологічний прогноз на 10 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для старту нових проєктів. Небажано ухавалювати серйозні рішення – існує ризик врахувати не всі фактори та зробити помилку. Спілкуючись із людьми – особливо незнайомими – необхідно бути напоготові, адже легко можна стати жертвами обшуканства та шахрайства.

Символ дня: крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: активно діяти можна, але краще не витрачати енергію задарма.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза, діафрагма.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, боротися з якими необхідно за складеними заздалегідь призначеним лікарем приписом. Через процеси, що активізуються в організмі, медпрепарати всмоктуватимуться в кров швидше звичайного, тому бажано замінити їх гомеопатією.

Сни дня: сни можуть розповісти людині про те, якою є її сутність: якщо сон легкий і добрий, отже, у неї великий світлий початок – і навпаки.

Стрижка дня: стригтися цього дня небажано – особливо тим, хто має проблеми з артеріальним тиском.

Афоризм дня: "На високу вежу можна піднятися тільки гвинтовими сходами" (Френсіс Бекон).

Ангел-охоронець дня: Фаред – матеріалізує думки, мрії та бажання.

Магія і містика дня: можна читати або перечитувати езотеричні праці, в них відкриються нові знання.

Табу дня: не можна їсти яблука.

Читайте також: