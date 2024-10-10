Астрологічний прогноз на 10 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли на людину впливають сили зла – необхідно очистити від них власні помисли, щоб вони не зіпсували життя – як наше власне, так і інших людей.

Символ дня: Кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: внаслідок зниження імунітету велика ймовірність загострення хронічних захворювань — необхідно вжити заходів щодо його підвищення.

Харчування дня: із харчового раціону необхідно виключити м'ясо, гриби та алкоголь.

Стрижка дня: стригтися небажано.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, обрізати та прищипувати дерева та чагарники.

Магія та містика дня: від ворожінь потрібно відмовитися – відповіді на ці запитання вона не дасть, а от негативну енергетику на людину накликати може.

Сни дня: сни нинішньої ночі, хоч би якими тривожними і навіть застрашливими вони були, віщими не є.

Табу дня: від побачення з незнайомою – і малознайомою – людиною треба відмовитися: воно загрожує неприємними наслідками.

Цитата дня: «Найнебезпечніша людина та, у якої немає емоцій» (Френк Герберт).

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