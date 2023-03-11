Астрологічний прогноз на 11 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію будь-яких проєктів, причому, незважаючи на вихідний, це можуть бути не тільки побутові, а й професійні справи – всі вони приречені на успіх.

День символ: орел.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий, темно-блакитний.

Щасливі камені дня: червона яшма, діамант.

За яку частину тіла відповідає: лопатки, плечі.

Хвороби дня: необхідно поберегти очі — менше працювати за комп'ютером, читати за слабкого освітленнята й взагалі напружувати зір

Харчування дня: можна не відмовляти собі у улюблених стравах, але порції мають бути урізані рівно наполовину.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи: головне, не переборщити з поливом – він може призвести до загнивання коренів.

Магія і містика дня: ворожіння відкриють завісу, що приховує майбутнє.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують людині картини з його минулого, сьогодення та, що особливо важливо, майбутнього.

Табу дня: небезпечно підніматися на велику висоту і дивитися донизу — може запоморочитися голова, наслідки чого непередбачувані.

Афоризм дня: "Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії"(Анна Елеонора Рузвельт).

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