Астрологічний прогноз на 11 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: від початку нових справ та прийняття важливих рішень краще відмовитись.

Символ дня: Серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір: блакитний, аквамарин.

Щасливі камені дня: рожеві перли, жовтий корал.

За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: під ударом – серцево-судинна система: людям, які мають її хвороби хронічні, необхідно вчасно приймати прописані лікарем ліки.

Харчування дня: шукаючи цього дня має бути пісним і легким, від жирних і важких страв потрібно відмовитися на користь овочів, фруктів та зелені.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: можна проводити будь-які садово-городні роботи.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про її внутрішні проблеми.

Табу дня: проливати воду – погана прикмета.

Цитата дня: «Розмірковуючи про світ, яким править наука, я стаю песимістом. Тим не менш, я оптиміст, коли згадую про духовний світ, від якого мене намагається відволікти наука»(Вільям Голдінг).

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