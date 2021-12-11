Астрологічний прогноз на 11 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли напруженість може виникнути навіть стосовно до рідних і близьких людей: важливо не дати їй, образно кажучи, підняти голову – це може призвести до конфліктів аж до повного розриву стосунків.

Символ дня: багаття, метелик.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 8.

Колір: червоний.

Камені дня: агат, червоний граніт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: пильної уваги вимагатиме шлунок і периферична нервова система.

Афоризм дня: "Поспішай, не поспішаючи".

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: потенційне сімейне життя не вдасться, тому одружуватися сьогодні не варто.

Містика дня: день сприятливий для читання змов, спрямованих на вирішення побутових питань.

Табу дня: вибираючи між розумом та підсвідомістю, необхідно віддати перевагу останній.

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