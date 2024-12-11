Астрологічний прогноз на 11 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: приплив сил, який цього дня відчує кожен, може дати оманливе відчуття всесильності – важливо контролювати ситуацію, інакше вона може зіграти з людиною злий жарт, дозволивши їй замахнутися на те, що вона не зможе здолати.

Символ дня: лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: під ударом може виявитися серцево-судинна система та дихальні шляхи, також необхідно стежити за станом хребта – навіть невелика травма внаслідок падіння чи розтягнення може мати серйозні наслідки.

Харчування дня: день сприятливий для лікувального голодування.

Магія та містика дня: можна здійснювати магічні дії, що використовують силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати відповідь на важливе запитання, але за умови, що вдасться правильно розшифрувати їх.

Табу дня: від використання колючих та ріжучих предметів, навіть якщо йдеться про побут та господарство, необхідно відмовитись.

Цитата дня: «Якщо бажаєте досягти успіху, зробіть наполегливість своїм найкращим другом, досвід – мудрим радником, обережність – старшим братом, а надію – янголом-охоронцем» (Джозеф Аддісон).

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