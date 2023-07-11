Астрологічний прогноз на 11 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: бажано закінчувати розпочаті раніше справи та підбивати проміжні підсумки своєї діяльності.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: оранжевий, кораловий, теракотовий, мідний.

Щасливе каміння дня: колумбіт, сардонікс, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, спричинені зниженням імунітету: вони можуть бути тривалими й погано піддаватися лікуванню, тому не варто затягувати з візитом до лікаря. Від хірургічних операцій у цей час необхідно відмовитися.

Харчування дня: м'ясо та рибу сьогодні бажано замінити овочами, фруктами й кисломолочними продуктами, а від спиртного – як, втім, і куріння – краще відмовитися.

Стрижка дня: дні, коли волосся – звісно, якщо є така можливість – краще взагалі не чіпати, досить його просто зачесати, після чого забути про нього.

Дачні роботи дня: працювати необхідно лише з наземною частиною рослин – коріння чіпати не варто, оскільки його дуже легко поранити, а це може призвести до загибелі самої рослини.

Магія і містика дня: можна переробляти гороскоп, активізуючи в ньому ті зони, які, як здається людині, недостатньо розвиваються.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про внутрішні проблеми людини, тож жах – серйозне попередження для неї: необхідно звернути увагу на своє психологічне здоров'я.

Табу дня: не варто відповідати агресією на чужу агресію – так можна лише помножити кількість зла у світі, але не перемогти його.

Цитата дня: "Життя, наділене змістом, не запитує про нього" (Німецький філософ Теодор Адорно).

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