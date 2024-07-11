Астрологічний прогноз на 11 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: складуться сприятливі умови для інтелектуальної діяльності: можливі несподівані осяяння, які підкажуть, як діяти у тій чи іншій професійній ситуації.

Символ дня: Хмара.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, аметистовий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня, як правило, нетривалі та протікають у легкій формі.

Харчування дня: рідкісний день, коли дозволяється включати до раціону не тільки корисні, а й шкідливі продукти.

Стрижка дня: стрижку краще відкласти другого дня.

Дачні роботи дня: можна збирати насіння для посадки наступного сезону.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому – у разі приємного сюжету – не варто нікому про них розповідати, інакше він не справдиться.

Табу дня: не можна нікому нічого давати – навіть у горезвісній солі сусідці треба відмовити.

Цитата дня: «…якщо нам потрібен відпочинок та зміна обстановки, то найкраще – прогулянка до моря»(Джером Клапка Джером).

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