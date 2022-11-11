Астрологічний прогноз на 11 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна бездумно погоджуватися з чужою думкою, навіть якщо вона походить від тих, кому людина звикла довіряти – надто велика ймовірність потрапити під чужий негативний вплив.

Символ дня: мавпи.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: пасивний день

Щасливий день: 9.

Щасливий цвіт дня: зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За якусь частину тіла відповідає: нирки, шкіра.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, серйозних ускладнень, як правило, не несуть, але тривають довго і погано піддаються лікуванню, тому при появі перших симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря та дотримуватися всіх його приписів.

Сни дня: сни цієї ночі підказують, як позбутися тривалого захворювання, яке довгий час не дає повноцінно жити.

Стрижка дня: несприятливий день для стрижки.

Афоризм дня: "Немає щастя, рівного спокою" (Будда).

Ангел-охоронець дня: Канфаель – дарує людині здатність досягати поставленої мети.

Магія та містика дня: рекомендується виготовляти та носити захисні обереги.

Табу дня: не можна користуватися міцними ароматами – вони можуть спричинити сильний головний біль та депресивний стан.

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