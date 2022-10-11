Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію невеликих справ, від серйозних проєктів краще відмовитися. Можна складати плани та звіти, ухвалювати важливі – кардинальні – життєві рішення.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір: білий, блакитний, сріблястий.

Щасливе каміння дня: смарагд, чароїт, перли – будь-який, крім чорного.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть бути пов'язані з кров'ю. До того ж знижується її згортання, тому від хірургічних операцій та здавання крові необхідно відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, здійснюються, тому необхідно звернути на них увагу: головне – правильно їх розшифрувати.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматись.

Афоризм дня: "Спершу створи диво, потім зривай з нього простирадло. І тільки так верши свою долю" (Жан-Люк Годар).

Ангел-охоронець дня: Едор – дає впевненість у собі.

Магія та містика дня: можна знімати негатив із предметів, помістивши їх під струмінь проточної води.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивно налаштованими людьми.

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