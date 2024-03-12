Астрологічний прогноз на 12 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: можливі пропозиції, від яких, як заведено говорити, не можна відмовитись – наприклад, нової посади чи вигідної угоди, а ось фінансові операції протипоказані.

Символ дня: Барс готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливе каміння дня: рубін, авантюрин, карнеол.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: потрібно відмовитися від непосильного фізичного навантаження, яке загрожує травмами, та шкідливих звичок – алкоголю та куріння.

Харчування дня: в їжі необхідна помірність.

Стрижка дня: стригтись у цей день небажано.

Дачні роботи дня: можна готувати ґрунт для висадки плодових дерев та чагарників, а також висаджувати первоцвіти.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги, використовуючи для цього лікувальні та чарівні трави.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються рідко, тому можна не звертати на них уваги.

Табу дня: не можна відповідати агресією на чужу агресію – це може бути небезпечним.

Цитата дня: «Перш ніж полюбити ворогів, спробуйте трохи краще ставитися до друзів»(Едгар Хау).

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