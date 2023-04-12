Астрологічний прогноз на 12 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день дозволить дізнатися багато нового про світ, професію і собі. Особливо добре засвоюються нові знання, тому бажано набувати їх усіма можливими способами.

Символ дня: сувій.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит, синій сапфір.

За яку частину тіла відповідає: криж, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: організму необхідне фізичне навантаження, але з однією умовою: не варто переоцінювати свої сили, це може спричинити травми.

Харчування дня: шлунок потребує навантаження, тому голодування скасовується, але й від переїдання необхідно відмовитися — воно завдасть шкоди не лише організму, а й фігурі.

Стрижка дня: стригтися можна тільки у разі нагальної потреби – наприклад, якщо зачіска зовсім втратила форму і її неможливо укласти.

Дачні роботи дня: можна підгодовувати та удобрювати рослини, але в жодному разі не можна їх заливати – коріння може загнити.

Магія та містика дня: можна вивчати Біблію та езотеричні праці.

Сни дня: до снів необхідно ставитися з максимальною увагою – у них можуть бути нові знання, необхідні для успішної роботи.

Табу дня: не можна розголошувати і тим більше використовувати на зло чужі таємниці.

Цитата дня: "Не вір тому, хто говорить гарно, у його словах завжди гра. Повір тому, хто мовчазно творить гарні справи" (Омар Хаям).

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