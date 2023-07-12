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Астрологічний прогноз на 12 липня

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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140
Час на прочитання
2 хв
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Астрологічний прогноз на 12 липня

Астрологічний прогноз на 12 липня / Фото: Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати будь-які – навіть найскладніші та найтрудомісткіші – справи, вони неодмінно увінчаються успіхом.

День символ: гора.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, янтарний, золотий.

Щасливе каміння дня: чорна яшма, гросуляр, малахіт.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай тривають довго, тому необхідно вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна включати до раціону навіть ті продукти, які дієтологи зазвичай не рекомендують до вживання, головне — дотримуватися помірності.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів із їстівною підземною частиною.

Магія та містика дня: час сприятливий для будь-яких магічних занять – від ворожінь до змов та обрядів.

Сни дня: сни нинішньої ночі характеризують фізичні та моральні сили людини, даючи зрозуміти, чи достатню їх кількість вона має.

Табу дня: не можна вирушати у поїздки.

Цитата дня: "Іноді сатирі доводиться відновлювати те, що зруйнував пафос" (Станіслав Єжи Лец).  

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Дата публікації
Перегляди
140
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