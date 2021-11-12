Астрологічний прогноз на 12 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: необхідно відмовитись від спілкування з малознайомими – і незнайомими – людьми, ще краще – взагалі не виходити з дому на вулицю. Занадто великий ризик стати жертвою як професійних шахраїв, так і просто непорядних та несумлінних людей.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 9.

Колір: коричневий, каштановий.

Камені дня: чорні перли, олександрит, змійовик, моріон.

За якусь частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: велика ймовірність міжреберної невралгії, стенокардії та підвищення артеріального тиску – не варто зазнавати болю, краще одразу ж прийняти анальгетик, а потім звернутися до лікаря.

Афоризм дня: від хаосу до порядку.

Геометричні фігури дня: трикутник.

Шлюб та стосунки дня: весілля, назначене на цей день, якщо, звичайно, буде така можливість, краще перенести. На побачення треба ходити лише з добре знайомими людьми.

Містика дня: краще уникати любовної магії – вона може дати результат, протилежний тому, на який людина розраховує.

Табу дня: не можна розливати молоко — це може виявитися поганою прикметою.

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