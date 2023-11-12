Астрологічний прогноз на 12 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не рекомендується розпочинати жодні справи, що для вихідного навіть зручно – можна цілком присвятити день відпочинку.

Символ дня: спрут.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: змійовик, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: можуть загостритися нездужання, пов'язані із психікою – від звичайної хандри до хронічної депресії, а ослаблення імунітету дасться взнаки загостренням хронічних захворювань.

Харчування дня: різко змінювати систему харчування – голодувати, постити чи сідати на дієту – небажано, цілком достатньо дотримуватися помірності в їжі.

Стрижка дня: стригтися категорично не рекомендується.

Магія і містика дня: від ворожінь усіма способами потрібно відмовитися – правду однаково дізнатися не вдасться.

Сни дня: сни нинішньої ночі оманливі, тож вірити їм не варто.

Табу дня: не можна наражати своє життя на ризик у будь-якому його вигляді.

Цитата дня: "Обов'язково настає час, коли потрібно припинити тікати, а натомість розвернутися і подивитися в обличчя небезпеці. Найскладніше – знайти в собі мужність" (Сюзання Коллінз).

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