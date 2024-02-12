Астрологічний прогноз на 12 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на понеділок, працювати над новими справами не варто, але можна продовжувати роботу над тими, що були розпочаті раніше.

Символ дня: леопард, який готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: золотий, бурштиновий, медова вохра.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, триває довго і важко піддається лікуванню – особливо це стосується головного болю, тож у жодному разі не можна ставитися до неї легковажно.

Харчування дня: не можна зловживати алкогольними напоями, курити й пити багато кави.

Стрижка дня: стригтися небажано.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду насіння огірків, гороху, помідорів, патисонів і кукурудзи.

Магія і містика дня: можна готувати зілля з лікарських трав.

Сни дня: погані сни вказують на те, що організму не вистачає сил навіть на елементарні дії – є сенс вжити заходів щодо підвищення імунітету.

Табу дня: не можна випускати емоції з-під контролю – під їхнім впливом можна наламати серйозних дров.

Цитата дня: "Краще побоюватися без міри, ніж без міри довіряти. Від лих рятує лише обережність" (Вільям Шекспір).

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