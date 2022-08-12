Астрологічний прогноз на 12 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких справ, але з однією умовою: вони мають бути спрямовані не на руйнування, а на творення. Можна ухвалювати не лише проміжні, а й важливі – кардинальні – рішення, а також миритися з тими, з ким розділила сварка.

Символ дня: сходи до небес.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: енергетика дня силою не відрізняється, тому необхідно вибирати для реалізації лише дуже важливі справи.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: сріблясто-сірий, сріблясто-блакитний.

Щасливе каміння дня: чароєт, смарагд, перли – всі відтінки, окрім чорного.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: знижується згортання крові, тому важливо відмовитися від будь-яких хірургічних операцій, крім екстрених.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але тільки у разі їх правильної розшифровки — намагаючись витлумачити побачене, можна легко припуститися помилки.

Афоризм дня: "Намагаючись жити в ладі з усіма, отримуєш розлад із самим собою" (французький письменник Жільбер Сесброн).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Ангел-охоронець дня: Едор – захищає від будь-яких неприємностей та небезпек, пов'язаних із природою та світом тварин.

Магія та містика дня: ефективними будуть обряди, які використовують магічну силу води.

Табу дня: не можна давати волю своїм емоціям – їхній сплеск може спричинити непередбачувані наслідки.

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