Астрологічний прогноз на 12 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потрібно продовжувати будувати плани на майбутнє, але водночас можна ставати до їх здійснення – щоправда, для цього більше підходить друга половина дня.

Символ дня: Риба-Кіт.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливі камені дня: вогняний агат (допомагає розпізнавати ворогів, приваблює гроші, захищає від поганих думок і застерігає від необачних вчинків), жадеїт (дає внутрішній спокій, забезпечує душевну рівновагу), халцедон (позбавляє депресії та безсоння, захищає від пристріту, псування та пліток).

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі, особливо якщо одразу ж звернути на них увагу та розпочати їх лікування. Особливу увагу необхідно звернути на стан ротової порожнини, особливо зубів: якщо не зайнятися ними вчасно, вони можуть стати причиною серйозних неприємностей.

Харчування дня: можна підбирати нову дієту — вона виправдає покладені на неї очікування.

Стрижка дня: для стрижки день категорично несприятливий.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, мета яких – позбутися пороблення та пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але вони можуть містити підказку щодо того, в якому напрямку треба рухатися далі – як у професійному, так і особистому житті.

Табу дня: не можна виявляти дратівливість та агресію – відповідь може перевершити посил у багато разів.

Цитата дня: «Навіть коли влада хоче зробити добро одній людині, вона неминуче завдає шкоди іншій» (Марк Твен).

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