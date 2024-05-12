Астрологічний прогноз на 12 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: важливо пам'ятати, що саме в цей час кількість добра і зла, яке вчиняє людина, переходить у якість, що позначиться як на самій людині, так і на тих, хто її оточує.

Символ дня: вепр.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: янтар, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, можуть мати неприємні та тривалі наслідки, тому за перших симптомів необхідно вживати заходів.

Харчування дня: не рекомендується постити та голодувати – до раціону необхідно включити молочні й кисломолочні продукти.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна пасинкувати, прищеплювати та обрізати рослини, збирати перший урожай полуниці – переважно тепличної.

Магія і містика дня: можна проводити магічні ритуали, спрямовані на залучення кохання, успіху та матеріального добробуту.

Сни дня: хороший сон означає, що у людини в житті все гаразд і вона, як кажуть у таких випадках, іде правильним шляхом – і навпаки.

Табу дня: не можна не лише робити, а й бажати комусь зла – воно швидко повернеться до того, від кого виходить.

Цитата дня: "Один раз у житті фортуна стукає у двері кожної людини, але людина в цей час нерідко сидить у найближчому пабі і жодного стуку не чує" (Марк Твен).

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