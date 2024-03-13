Астрологічний прогноз на 13 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно остерігатися конфліктів – вони можуть призвести до найнесподіваніших наслідків. Варто також відмовитись від важливих рішень – про них згодом доведеться пошкодувати.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, нефритовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: зелений нефрит, сардонікс, агат.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, потрібно лікувати одразу і радикальним чином, інакше вони можуть перейти у хронічну стадію.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'ясних продуктів та калорійної їжі.

Стрижка дня: необхідно відмовитися не тільки від стрижки, а й від будь-яких маніпуляцій із волоссям.

Дачні роботи дня: можна виконувати будь-які сезонні роботи в саду.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, проводити відвороти та робити талісмани та обереги, а також ворожити на кохання.

Сни дня: будь-яка заплутана ситуація, якщо її побачити уві сні, говоритиме про те, що від досягнення поставленої мети краще відмовитися

Табу дня: не можна ламати гілки та зрізати дерева та кущі.

Цитата дня: «Одна надмірна подробиця – і ти загинула. Передозування інформації» (Чак Паланік).

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