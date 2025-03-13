Астрологічний прогноз на 13 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань, можна також приймати важливі рішення, пов'язані зі зміною місця проживання та сімейного статусу.

Символ дня: Ріг (музичний інструмент).

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби сьогодення короткочасні і проходять без ускладнень, але тільки в тому випадку, якщо вони не є хронічними.

Харчування дня: потрібно уникнути продуктів, що подразнюють кишечник — солінь, копчення, гострі приправи.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: важливо посилено поливати розсаду.

Магія та містика дня: ворожити можна лише у разі вкрай необхідності.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, пророчими є.

Табу дня: під забороною дозвільне проведення часу.

Цитата дня: "Секрет геніальності в тому, щоб зберегти дух дитинства на все життя і ніколи не втрачати ентузіазму"(Олдос Хакслі).

Читайте також: