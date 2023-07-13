Астрологічний прогноз на 13 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для завершення невеликих справ, серйозні проєкти краще перенести на інший час.

Символ дня: черепаха.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі, блакитний, бірюзовий.

Щасливі камені дня: соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути дуже небезпечними, тому необхідно одразу ж після появи перших симптомів вживати заходів щодо їх лікування.

Харчування дня: можна постувати, голодувати та сідати на дієту – все це принесе безперечну користь організму.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна медитувати та ворожити на картах Таро.

Сни дня: сни нинішньої ночі найчастіше бувають оманливими, тому не варто звертати на них уваги.

Табу дня: необхідно бути обережними щодо води – особливо це стосується купання в різних природних водоймах.

Цитата дня: "Якщо безлад на столі означає безлад у голові, то що ж тоді означає порожній стіл?" (Альберт Ейнштейн).

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