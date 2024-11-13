Астрологічний прогноз на 13 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від активних дій у будь-якій сфері життя, рішення – особливо важливі – теж ухвалювати не варто, вони виявляться помилковими, спілкування з оточенням може стати не лише приємним заняттям, а й джерелом цінної інформації.

Символ дня: Колесо.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір: індиго.

Щасливе каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби – особливого вірусного характеру, що розпочалися цього дня, триватимуть довго, тому не варто відвідувати місця масового скупчення людей, де можна заразитися.

Харчування дня: найкращий раціон цього дня – овочі, фрукти та трав'яні чаї.

Стрижка дня: для стрижки день вдалий.

Магія та містика дня: можна ворожити на рунах, але в цьому питанні головне – правильно трактувати їхні «показання».

Сни дня: сни нинішньої ночі вказують на внутрішні проблеми, що існують у людини.

Табу дня: не варто вирушати у поїздки.

Цитата дня: "Вісімдесят відсотків успіху — це вміння завжди бути перед очима" (Вуді Аллен).

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