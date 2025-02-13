Астрологічний прогноз на 13 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день загальної гармонії, коли бажано уникати метушні, зосередившись на внутрішньому світі.

Символ дня: сходи, що ведуть до неба.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: смарагд, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: велика ймовірність захворювань, пов'язаних із кров'ю.

Харчування дня: потрібно присвятити день очищенню організму від шлаків і токсинів, тому можна голодувати, постувати та сідати на детокс-дієту.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду будь-які рослини.

Магія та містика дня: день сприятливий для проведення ритуалів, які використовують силу води.

Сни дня: тривожні сни розкажуть про внутрішні проблеми людини.

Табу дня: небажано спілкуватися із токсичними людьми.

Цитата дня: «Коли нема чого втрачати, не боїшся ризику» (Рей Бредбері).

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