Астрологічний прогноз на 13 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до будь-яких починань, до того ж чим серйознішими і масштабнішими вони будуть, тим краще, тому не варто втрачати вдалий шанс досягти успіху в професійному сенсі.

Символ дня: труба – символ заклику до дій.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: захворювання, що розпочалися цього дня, перебігатимуть у легкій формі і минуть без наслідків, але звернутися до лікаря все-таки необхідно.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, що подразнюють кишківник: кислі овочі та фрукти, копченості, сіль, маринади та спеції.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: ворожіння дасть відповідь на будь-яке – навіть дуже складне – питання.

Сни дня: сни нинішньої ночі не мають важливої інформації, тому не варто зосереджуватися на їхньому сюжеті.

Табу дня: небажано проводити день у ледарстві – зіркам це може не сподобатися

Цитата дня: "Всі ми любимо себе більше за інших, але дослухаємося до чужої думки, більше ніж до власної" (Марк Аврелій).

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