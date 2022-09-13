Астрологічний прогноз на 13 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня не варто розпочинати нові й важливі справи – надто велика ймовірність усе безнадійно зіпсувати. Не варто також приймати важливі рішення та проводити переговори, від яких залежить розвиток бізнесу. На слово не варто вірити не лише незнайомим, а й близьким людям – дуже легко стати жертвою обману чи шахрайства.

Символ дня: дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: насичено зелений, колір молодої трави, малахітовий.

Щасливе каміння дня: агат, аметист, опал.

За яку частину тіла відповідає: нижні дихальні шляхи, товстий кишечник.

Хвороби дня: до хвороб, що розпочалися цього дня, необхідно поставитися максимально обережно – вони можуть протікати довго і мати непередбачуваний характер. Поставлений сьогодні діагноз необхідно піддати сумніву – занадто велика ймовірність лікарської помилки, тому обов'язково потрібно проконсультуватися хоча б ще з одним фахівцем. Особливу увагу треба звернути на нирки – послаблення їхньої функції може призвести до неприємних наслідків.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, особливо якщо вони стосуються стану здоров'я, тому важливо поставитися до них із максимальною увагою.

Афоризм дня: "Мистецтво – могутній засіб виправлення людської недосконалості" (Теодор Драйзер).

Геометричні фігури дня: ламані лінії.

Ангел-охоронець дня: Канфаель – допомагає знаходити друзів та заводити корисні зв'язки.

Магія та містика дня: можна проводити будь-які обряди та читати змови, що позбавляють пристріту.

Табу дня: не можна зловживати алкоголем і курінням.

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