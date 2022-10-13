Астрологічний прогноз на 13 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно всіляко чинити опір пасивності, яка може долати цього дня. Якщо не вистачає енергії на серйозні справи, бажано займатися своїм хобі.

Символ дня: лід.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: зелений, салатний.

Щасливе каміння дня: білий агат, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: поперек, шкіра.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, тривають довго і сильно виснажують, хоча, на щастя, і не призводять до серйозних ускладнень.

Сни дня: сни нинішньої ночі особливо важливі для тих, хто страждає на хронічні захворювання – вони підкажуть, як зцілитися.

Стрижка дня: стригти волосся не рекомендується – це може призвести до втрат.

Афоризм дня: «Помилка, дорогий Бруте, не в наших зірках, а в нас самих» (Вільям Шекспір).

Ангел-охоронець дня: Канфаель – дарує владу над будь-якою живою істотою.

Магія і містика дня: день, коли треба боятися пристріту, тому замовляння, які оберігають від нього, не завадять.

Табу дня: потрібно відмовитися від куріння та вживання алкоголю.

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