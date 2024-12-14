Астрологічний прогноз на 14 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: потужна енергетика нинішнього дня несе негативний заряд, тому необхідно стримувати подібні пориви у себе та не звертати увагу на сплески емоцій в інших.

Символ дня: Крокодил Маккара.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливого каміння дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: загострення хронічних захворювань: необхідно лікуватися за схемою, розробленою лікарем.

Харчування дня: необхідно віддати перевагу вегетаріанським продуктам, відмовившись від м'яса та риби.

Стрижка дня: один із найневдаліших днів для стрижки.

Магія та містика дня: магією можуть займатися лише професіонали у цій галузі.

Сни дня: сни цієї ночі покажуть,яка проблемаІснує у нас у відносинах з іншими людьми.

Табу дня: не можна дозволяти собі надто емоційно реагувати на подразники.

Цитата дня: «Найкращий спосіб передбачити ваше майбутнє – створити його»(Авраам Лінкольн).

Читайте також: