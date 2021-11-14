Астрологічний прогноз на 14 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: хоч би як людина займалася, головним для неї має бути не результат, а процес – тільки в такому разі справи йтимуть вдало.

Символ дня: дракон, вогняний меч.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 2.

Колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Камені дня: сердолік, опал, селеніт.

За якусь частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: окрім загострення хронічних захворювань, можуть дати себе знати нові, на які необхідно звернути пильну увагу.

Афоризм дня: "Бачу мету, вірю у себе, не помічаю перешкод".

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: необхідно уважно ставитись до близьких людей – піклуватися про них, опікуватися.

Містика дня: можна ворожити, а в магічних обрядів використовувати силу напівдорогоцінного каміння.

Табу дня: столові прилади, що впали, можуть свідчити про наближення небезпеки, так що варто міцніше тримати їх в руках.

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