Астрологічний прогноз на 14 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу?

Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день призначений для творчості – сьогодні можна створити справжні шедеври, головне, не кидати розпочаті попередніми днями проєкти на пів дорозі: необхідно дочекатися часу, коли відкриється друге дихання і всі справи почнуть розвиватися, як помащене.

Символ дня: змія, яка кусає себе за хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 4.

Колір: синій, індиго.

Камені дня: червоний опал, рубін.

За якусь частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: недуги, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому важливо одразу ж розпочати лікування. Хороший результат дадуть операції з видалення родимок і пігментних плям, а також процедури, що омолоджують.

Афоризм дня: "Доля виправляє ті наші недоліки, які міг би виправити навіть наш розум" (Ларошфуко).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: шлюб, укладений цього дня, нічого доброго подружжю не принесе, та й триватиме недовго, тому якщо є така можливість, краще його перенести.

Містика дня: час опрацювання карми: бажано згадати непристойні вчинки, здійснені останнім часом, і спробувати їх виправити.

Табу дня: не варто здійснювати серйозні угоди, вони можуть призвести до помилок і, як наслідок, втрат.

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